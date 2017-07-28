الرباعي العربي المقاطع لقطر يجتمع غدا بالمنامة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- أعلنت الخارجية المصرية ان الوزير “سامح شكري يتوجه غدا السبت إلى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية كل من مصر والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات المقرر عقده في البحرين”

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية احمد أبو زيد، أن “مشاركة سامح شكري في اجتماع الرباعي العربي تأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه بين وزراء خارجية الدول الأربع خلال اجتماعهم في القاهرة يوم الأربعاء 5 تموز/يوليو، بأن يعقدوا اجتماعهم التشاوري اللاحق في مملكة البحرين”.

وأوضح أن “تلك الإجتماعات تعكس أهتمام الدول الأربع بتنسيق مواقفها والتأكيد على مطالبها من دولة قطر، وتقييم مستجدات الوضع ومدى التزام قطر بالتوقف عن دعم الإرهاب والتدخل السلبي في الشؤون الداخلية للدول الأربع”.