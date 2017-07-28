إيطاليا: رسوّ سفينة تحمل 13 جثة لمهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت مصادر أمنية إيطالية إن سفينة رست في ميناء السفن تراباني تحمل على متنها 13 جثة لمهاجرين، قضوا في حادث غرق قاربهم أثناء رحلة عبور البحر المتوسط.

وأضافت المصادر ذاتها أن “السفينة التابعة لمنظمة إنقاذ الطفولة تحمل أيضا 245 مهاجرا تم إنقاذهم في الأيام الأخيرة في المياه الدولية بالبحر المتوسط”.

وكان وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي قد قال الأربعاء الماضي، إن “عدد المهاجرين الذين رسوا منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، على السواحل الإيطالية بلغ 94 ألفا”، أي “بزيادة بنسبة 6.9٪ مقارنة بما كانوا عليه في الفترة نفسها من العام الماضي”.

وقد أعطى مجلس الوزراء الإيطالي الجمعة، الضوء الأخضر لبعثة دعم عسكرية ايطالية الى ليبيا، قال رئيس الوزراء باولو جينتيلوني إن من شأنها “أن تعزز قدرة خفر السواحل الليبي وتقديم مساهمة هامة جدا لمكافحة نشاط مهربي البشر والتحكم بتدفق الهجرة نحو بلادنا”.