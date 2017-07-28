عريقات: موغيريني أكدت أن قيام دولة فلسطين على رأس الأولويات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- أفاد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات بأن الممثلة العليا لسياسة الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني أكدت على أن مواقف الاتحاد الأوروبي لم تتغير فيما يتعلق بالحالة القانونية للقدس الشرقية والوضع الراهن للمسجد الأقصى والالتزام بحل الدولتين.

وقال عريقات أن المسؤولة الأوروبية شددت في رسالة وجهتها اليه على أن الاتحاد الاوروبي “ملتزم بشكل كامل بحل الدولتين، ويبذل الجهود الحثيثة بما يشمل ذلك جهودا خاصة مع شركائه الدوليين من أجل الحفاظ على حل الدولتين والدفاع عنه، ووضع قيام الدولة الفلسطينية على رأس أولويات جدول أعمالنا”.

وكان موغيريني ترد على رسالة رسمية كان وجهها إليها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احتجاجاً على صيغة البيان الذي أصدره مكتب الاتحاد الأوروبي تعليقاً على الأحداث الأخيرة في القدس.

ولقد طالب عريقات في الرسالة المعنية بـ”تقديم توضيح رسمي بشان القدس الشرقية المحتلة بما يتماشى وتشريعات وسياسات الاتحاد الأوروبي، واتخاذ خطوات بناءة وفاعلة من أجل المساهمة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن دولة فلسطين، مشيراً بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة (242، 476، 478 و 2334) ومبادئ القانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى التوصيات السنوية التي يقدمها رؤساء بعثتها في الاتحاد الأورروبي هنا على أرض الواقع في القدس”.

وحسب عريقات، فإن موغيريني أشارت الى أن “الاتحاد الأوروبي قد تابع التطورات والأحداث بشكل مباشر ولعب دوراً فاعلاً في الانخراط بنقاشات مكثفة مع جميع الأطراف الرئيسية حول القضايا الجوهرية التي يجري معالجتها حالياً بهدف إيجاد حل متفق عليه للحفاظ على الوضع الراهن”، مؤكدة على “العلاقات الوثيقة التي تربط الاتحاد الأوروبي بمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية منذ زمن طويل والتي تستند الى الثقة”.

وكما قالت المسؤولة الاوروبية في رسالة الرد “إننا نتشارك المصلحة بانخراطنا بعملية سياسية جدية وجوهرية وبناءة تتجاوز المواقف المتكررة والمعروفة. ونيتنا هي مناقشة سبل التقدم والقضايا ذات المصلحة المشتركة سواء في كيفية معالجة الأزمة الحالية او في كيفية العمل من أجل إحراز تقدم حقيقي باتجاه تحقيق رؤية حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال وحل الصراع”. ونوهت بأن “قرار مجلس الأمن 2334 فيما يتعلق بخلق ظروف ملائمة من أجل إطلاق عملية مفاوضات ناجحة”، معربة عن “أملها بمتابعة نقاش سبل دعم الاتحاد الأوروبي لهذه الظروف ودعم التقدم بالقضايا الأخرى”.