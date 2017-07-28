الشرطة الإسرائيلية تفتح أبواب المسجد الأقصى بدون قيود

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- اعادت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، فتح بوابات الحرم الشريف في مدينة القدس دون فرض أي قيود على أعمار المصلين.

وقال مدير دائرة الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس فراس الدبس أن الشرطة الإسرائيلية قررت إعادة فتح أبواب الحرم دون أي قيود على الأعمار.

وبدورها فقد ذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان وصل وكالة (أكي) الإيطالية للأنباء إنها اعادت فتح الحرم دون قيود، لافتة إلى أن القيود هي لفترة صلاة الجمعة.

وقد منعت الشرطة الإسرائيلية الفلسطينيين دون سن 50 عاما من دخول الحرم الشريف لصلاة الجمعة ما اضطر الاف منهم لأداء الصلاة في الشوارع.