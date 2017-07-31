القاهرة تحتضن اجتماعا بين أعيان مصراته وبنغازي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

مصراته- القاهرة- قال عضو مجلس النواب عن مدينة مصراته، محمد الرعيض إنه وصل إلي القاهرة ضمن وفد مكون من 28 شخصية من اعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة وعميد بلدية مصراته ومجموعة من الاعيان والنخب السياسية والاجتماعية عن المدينة.

وأوضح الرعيض في تصريح خاص لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء أن هذه الزيارة جاءت “بناء على دعوة من الحكومة المصرية للالتقاء بمجموعة من أعيان مدينة بنغازي في إطار التحاور و فتح كل مواضيع الاختلاف بين مصراته وبنغازي والتصالح لمصلحة ليبيا بصفة عامة ودعم الاتفاق السياسي و تقوية مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية و كافة المجالات”.

وأشار الرعيض إلى أن اليوم الاثنين سيشهد إنطلاق “جلسات المناقشة وستستمر لمدة ثلاثة أيام، بحضور الفريق محمود حجازي رئيس اللجنة المصرية المكلفة بأزمة ليبيا”.