رئيس البرلمان الأوروبي: أي مبادرة لدولة أوروبية في الشأن الليبي تتطلب دعم الاتحاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاياني أن “أية مبادرة لتجاوز الأزمة الليبية، إيطالية أم فرنسية كانت، ينبغي أن تحظى بالدعم الأوروبي، ودون ذلك فإننا لن نتمكن أبدا من بسط الاستقرار” في البلد بشمال إفريقيا.

ولفت تاياني (إيطاليا)، في حديث مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الاثنين، إلى أنه التقى في الأسبوع المنصرم رئيس تشاد، الذي “حذرني من خطورة ضلوع تنظيمات إرهابية في تدفقات الهجرة، حيث للمرة الأولى، يتم تدريب مقاتلين في أفريقيا من طرف إرهابيين هربوا من العراق وسورية” بعد تراجع تنظيم داعش هناك.

وحذر رئيس الجهاز التشريعي الاوروبي من أن “الإرهاب والمجاعة والجفاف في منطقة جنوب الصحراء الكبرى يشكلون سيناريو قابل للانفجار”، وقال “إننا نخاطر بتمركز الملايين من المهاجرين في ليبيا. فإذا لم تكن لدينا استراتيجية أوروبية تستثمر المليارات في المنطقة كلها، فإن أي تدابير أخرى تعتبر إسعافات أولية في غير مكانها” في جهود التصدي للهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.