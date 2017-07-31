إيطاليا: تراجع غير متوقع بمعدلات البطالة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات للمعهد الوطني للإحصاء الايطالي (إيستات) صدرت الاثنين تراجعا غير متوقع في البطالة، حيث سجلت في شهر حزيران/يونيو الماضي نسبة 11.1 في المائة ، منخفضة بمقدار 0.2 نقطة مقارنة بشهر أيار/مايو الذي يسبقه.

وذكر المعهد أن هذه النتائج تبيّن أن معدلات البطالة عادت إلى مستويات شهر نيسان/أبريل الماضي والتي تتطابق وأرقام شهري أيلول/سبتمبر- تشرين الأول/أكتوبر من عام 2012

وتأتي هذه البيانات لتدحض توقعات سابقة لمحللين إقتصاديين رجحت بقاء البطالة عند نسبة 11.3 في المائة.

كما تبرز بيانات شهر حزيران/يونيو الماضي تدنيا في نسبة البطالة بين الشباب التي بلغت 35.4 في المائة، مسجلة انخفاضا قدره 1.1 في المائة

وفي أول تعليق حول هذه البيانات، كتب رئيس الوزراء باولو جينتيلوني على صفحته الرسمية على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي “أخبار جيدة عن العمل. بطالة أقل، حتى في أوساط الشباب. ثقة في قانون الوظائف (Jobs Act) وفي عودة النمو”.