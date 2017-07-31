وزير الخارجية الإيطالي يستعرض هاتفيا ونظيره الفرنسي الوضع الليبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما– أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو أنه لفت خلال مكالمة هاتفية صباح الاثنين مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، تضمنت نقاشا معمقا للوضع الليبي، إلى “مدى أهمية أن يعقب اتفاق باريس (خلال لقاء السراج-حفتر برعاية الرئاسة الفرنسية) وقائع وأحداث ملموسة، تقاس من جانب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومن طرف الشعب الليبي نفسه”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية، حسبما نقلت عنه وزارة الخارجية في روما، “لهذا السبب أيضا، ذكرت أنه من الضروري ضمان أقصى قدر من الدعم للمثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامه”.

وبشأن لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج مع رئيس الوزراء الايطالي، باولو جينتيلوني، غداة اتفاق باريس، أوضح ألفانو أنه شرح لنظيره الفرنسي “القرار الإيطالي بالاستجابة لطلب ليبيا للحصول على مزيد من الدعم من الجانب الإيطالي للبحرية الليبية العاملة في مجال مكافحة تهريب المهاجرين”.

وفيما يتعلق بما يسمى بـ”النقاط الساخنة” لمعالجة طلبات اللجوء وما تردد عن نية الحكومة الفرنسية إقامة هذه المراكز في الداخل الليبي، ذكر ألفانو أنه أكد للودريان على “أهمية التعامل بتوازن وحذر بشأن قضية النقاط الساخنة، خاصة بالإلتفات إلى دور مفوضية شؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، والتي نعتزم مواصلة دعمهام”.