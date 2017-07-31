إنخفاض متوسط معدلات البطالة في أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – سجل متوسط معدلات البطالة في دول منطقة اليورو (العملة الأوروبية الموحدة)، وكذلك في كامل دول الاتحاد الأوروبي انخفاضاً ملحوظاً على مدى عام.

وأشار تقرير صدر اليوم عن مكتب الاحصاء الأوروبي (يوروستات)، إلى أن متوسط معدلات البطالة في منطقة اليورو قد سجلت 9,1% في شهر حزيران/يونيو الماضي مقارنة بـ 10,1% في الشهر نفسه من العام الماضي، ” وهو أدنى معدل يتم تسجيله منذ شهر شباط/فبراير 2009″، حسب التقرير.

كما يجري التقرير مقارنة لمتوسط معدلات البطالة في كامل دول الاتحاد الأوروبي، ملاحظاً توجهها هي الأخرى نحو الانخفاض، حيث تم تسجيل معدلات بطالة تصل إلى 7,7% خلال شهر حزيران/يونيو هذا العام في الدول الأعضاء، مقارنة بـ % من الشهر نفسه عام 2016.

ويرى التقرير أن معدل البطالة في كل دول الاتحاد الأوروبي قد سجل الشهر الماضي أدنى مستوى له منذ شهر كانون الأول/ديسمبر 2008.

ويقدر يوروستات أن هناك ما يزيد عن 18 مليون رجل وإمرأة لا زالوا عاطلين عن العمل في مجمل الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد، منهم حوالي 15 مليون في منطقة اليورو (19 دولة ).

أما الدول التي سجلت أدنى معدلات البطالة فهي التشيك بنسبة 2,9% تليها ألمانيا 3,8% ومالطا 4,1 %، أما أعلى المعدلات فلا تزال تُلاحظ في اليونان 21,7% وإسبانيا 17,1%، رغم توجهها في هذين البلدين نحو الانخفاض أيضاً.