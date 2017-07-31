السراج يستقبل رئيس مجموعة إيني الايطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- إلتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج اليوم الاثنين الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الايطالية للطاقة، لكلاوديو ديسكالزي.

اللقاء الذي انعقد في “جو من الاحترام والثقة المتبادلين”، كان “فرصة لتقييم التقدم الاقتصادي والسياسي في ليبيا، وخاصة في ضوء التطورات الأخيرة المعنية بالبلاد”.

وفي ذات اليوم، التقى الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، حيث ركز الاجتماع على الأنشطة الحالية لمجموعة ايني في ليبيا، وعلى التطورات المحتملة في المستقبل، ولا سيما في قطاع الغاز.

وتعتبر ايني المورد الرئيس للغاز في البلاد، حيث تبلغ إمدادتها للمحطات توليد الطاقة حوالي 20 مليون متر مكعب يوميا، كما أن المجموعة الإيطالية هي أكبر منتج أجنبي للمحروقات في ليبيا.

وجرى خلال اللقاء بحث المرحلة الثانية من مشروع تطوير حقل بحر السلام، واحد من أكبر حقول النفط في ليبيا ويعتبر مصدرا هاما من مصادر إمدادات الغاز لخط غرين ستريم. ومن المزمع إنجاز خلال هذه المرحلة 10 بئرا بحريا، 9 منها تم حفرها في عام 2016 وفازت مجموعة ايني بعقد توريد وتركيب الهياكل. ومن المقرر البدء في انتاج الغاز في عام 2018.

ويعود تواجد مجموعة ايني في ليبيا إلى عام 1959، حيث تنتج حاليا أكثر من 350 ألف برميل يوميا من النفط المكافئ