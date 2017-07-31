القوات الروسية تنتشر في درعا جنوب سورية والنظام “يُعرقل عودة اللاجئين”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

انتشرت قوات من الشرطة العسكرية الروسية في أحياء في مدينة درعا جنوب سورية، وفي بعض المدن والبلدات التابعة للمحافظة التي تم توقيع اتفاق وقف إطلاق نار فيها بين الروس والأمريكيين، فيما أفادت مصادر أهلية أن النظام يحاول “عرقلة عودة اللاجئين إلى مدنهم في الجنوب السوري”.

وأفادت مصادر أهلية في جنوب سورية أن “قوات عسكرية ترتدي زي الشرطة العسكرية الروسية انتشرت في عدة أحياء في مدينة درعا تُسيطر عليها قوات النظام السوري، أوب دأ ببسط سيطرته عليها، والمشاركة في حواجز قوات النظام، ومن بينها حي الكاشف وحي السحاري، ومحيط الملعب البلدي، وعلى مداخل درعا الغربية والشمالية”.

ووفق المصادر، فإن “القوات العسكرية الروسية انتشرت في واقع الأمر على طول خطوط التماس بين قوات النظام وفصائل المعارضة السورية، وقامت هذه القوات العسكرية برفع العلم الروسي والسوري جنباً إلى جنب على الحواجز والقاط التي تتمركز فيها، وتقوم بتفتيش السيارات وتُنظّم المرور عبر هذه الحواجز”.

ووفق مصادر من قادة الفصائل المعارضة المسلحة، فإن “القوات الروسية اتّخذت من بلدة موثبين قاعدة عسكرية لها، كما اتخذت من مدينة الصنمين معسكرات لقواتها البرية وأسلحتها الثقيلة، وتنتشر في مدينة إزرع”، التي تعتبر أكبر مدينة تفصل دمشق عن جنوب سورية.

وبدأ الدفاع المدني في مدينة درعا وفي بعض القرى المحيطة بها والتي تسيطر عليها المعارضة السورية بـ”حركة نشاط حثيثة لإزالة آثار القصف والدمار، وإزالة الأنقاض وفتح الطرق، وتصليح البنى التحتية للماء والكهرباء وفق المُتاح”، في خطوة “دفعت الكثير من النازحين إلى الأردن للتفكير بالعودة إلى بلداتهم وقراهم في جنوب سورية، وهو ما تم فعلاً وإن كان بأعداد بسيطة حتى الآن”.

إلى ذلك، قالت مصادر أهلية لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن “قوات النظام السوري تحاول عرقلة عودة اللاجئين من الأردن إلى جنوب سورية، من خلال استمرارها بخرق وقف إطلاق النار ولو على نطاق محدود، والتدقيق في ثبوتيات وشخصيات كل العابرين من الحواجز العسكرية، واعتقال المطلوبين وخاصة الشباب بعمر التجنيد”.

وفي نفس المنطقة، اتّهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قوات النظام السوري بـ”ارتكاب مجزرة بحق النازحين في ريف درعا، حيث تم قتل 8 مدنيين في مدرسة تؤوي نازحين في مدينة طفس بريف درعا قبل أيام”.

واستندَ تقرير الشبكة إلى روايات عدد من أهالي مدينة طفس وشهود العيان وناجين من الحوادث واستعرض 2 منها، كما تضمَّن صوراً وفيديوهات تمّ التحقق منها وأظهرت حجم الدمار الكبير الذي تسبَّب به القصف على المدرسة، إضافة إلى صور تُظهر جرحى من الأطفال، حسب الشبكة المحسوبة على المعارضة.

وبحسب التقرير فإن المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية ولا يوجد فيها أية مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة لفصائل المعارضة المسلحة أو التنظيمات الإسلامية المتشددة أثناء الهجوم أو حتى قبله. كما ذكر التقرير أنَّ مبنى المدرسة لم يُقدِّم أية مساهمة فاعلة في أية أعمال حربية، كما لم يتم توجيه أي تحذير من قبل قوات النظام السوري للمدنيين قُبيل الهجوم كما يشترط القانون الدولي الإنساني. وأكّدت أن القصف أدى إلى مقتل 8 مدنيين بينهم طفل وسيدة، وإصابة 7 آخرين بينهم 4 أطفال وسيدتان.