ألفانو إلى الدوحة الأربعاء المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يتوجه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الإيطالية، أنجيلينو ألفانو، يوم الأربعاء المقبل إلى دولة قطر في زيارة رسمية تتضمن سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين في الدوحة.

وتشمل زيارة رئيس الدبلوماسية الإيطالية لقاءات ثنائية مع كل من أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عبد الله بن ناصر آل ثاني، ووزير الدولة لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، إضافة إلى نظيره، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

كما تتضمن زيارة ألفانو لقاء مع الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي (جهاز قطر للاستثمار)، عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني، ورئيس مجلس أمناء (متاحف قطر)، المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، كما سيزور متحف الفن الإسلامي بالدوحة.

وتتزامن زيارة ألفانو إلى الدوحة مع أزمة مرشحة بالبقاء لوقت ليس بالقصير بين قطر ودول بمجلس التعاون الخليجي (السعودية، الإمارات العربية المتحدة والبحرين) إضافة إلى مصر. وكان وزير الخارجية الايطالي قد دعا مؤخرا إلى “إستعادة التعاون بين دول المجلس”، واصفا الأمر بـ”الضروري لتقديم رد مشترك ضد الإرهاب والتطرف”. كما أعرب عن “الأمل ببدء حوار صادق بين البلدان المعنية، على أساس احترام القانون الدولي وسيادة وكرامة كل طرف، وذلك لتخفيف حدة التوتر، ومعالجة جذور الخلافات بشكل يؤدي حل دائم ومستدام في أقرب وقت”. وخلص الى القول إنه “في هذا الصدد، وأنا أؤكد من جديد قلق إيطاليا من ناحية الآثار الإنسانية للأزمة، أضع ثقتي ببادرة حسن نية، يتم من خلالها اعادة فتح الحدود البرية بين قطر والمملكة العربية السعودية”.