ناصر القدوة: ذاهبون الى كارثة ما لم يحدث تغيير جوهري بالعقلية الإسرائيلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، ناصر القدوة إن “الادارة الامريكية الحالية لم تتبن مواقف الادارات السابقة في دعم القضية الفلسطينية ودعم حل الدولتين، ومعارضة المستعمرات الاستيطانية الاسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة وهو الامر الاخطر بالنسبة لنا كفلسطينيين”. وحذر من أن “نحن ذاهبون الى كارثة في المنطقة باكملها ما لم يحدث تغيير جوهري في العقلية الإسرائيلية”.



واضاف المتحدث الرسمي باسم حركة (فتح) أن “استمرار الموقف الامريكي دون اتخاذ موقف واضح بشأن الاستعمار الاستيطاني يؤكد تغطية المواقف الاسرائيلية المتطرفة والمدمرة، ما قد يؤدي الى نتائج سلبية وخطيرة”.

وقال في مؤتمر صحفي في رام الله، “نحن حريصون على علاقة ايجابية مع الولايات المتحدة الامريكية باعتبارها الدولة الأقوى في العالم، وتطرق الى المواقف السياسة التي اتخذتها الادارة الامريكية السابقة تجاه القضية الفلسطينية وعملية السلام، خاصة تلك المواقف التي جاءت في اواخر ولاية الرئيس الامريكي باراك اوباما وما يعرف بمبادئ كيري للحل السياسي وموقفها من قرار مجلس الامن رقم 2334، ومواقفها الذي جاء متأخرا ولم يترجم الى مواقف عملية”.

وقال القدوة “ان الادارة الامريكية اعلنت رغبتها التوصل الى ما يعرف بالاتفاق الكبير والنهائي، والجانب الفلسطيني يرحب بذلك” ولكنه استدرك” ان تصريحات الرئيس ترامب-بانه منفتح على حل الدولتين او الدولة الواحدة وهو يريد ما يوافق عليه الطرفين- تحمل أكثر من معنى وتستدعي الانتظار والتريث”.

وأكد القدوة “تمسك القيادة الفلسطينية بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي والمسجد الاقصى، ومواجهة اي محاولات اسرائيلية لاحداث اي تغيير”، مشددا على “تمسكها المطلق بأن القدس الشرقية جزء اصيل ولا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة، وان شعبنا هو صاحب السيادة هناك”.

وقال “القدس ليست مسؤولية فلسطينية فقط، وانما مسؤولية عربية واسلامية،”مثمنا “جهود الاطراف كافة وخاصة الجهود التي بذلتها المملكة الاردنية الهاشمية انطلاقا من قاعدة الوصاية الهاشمية على الاماكن المقدسة في القدس المحتلة، وكذلك مواقف المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية وجمهورية مصر العربية وكافة اشقائنا العرب”.

وشدد القدوة على مركزية القضية الفلسطينية، وقال “اسرائبل تسعى الى تجاهل لب الصراع والالتفاف عليه، ولكن لا مكان لما يسمى بالتنفيذ المقلوب للمبادرة العربية للسلام، حيث ان المبادرة العربية واضحة ومباشرة، وهي الانسحاب مقابل علاقات طبيعية والحفاظ على حقوق اللاجئين، واما ان تكون هكذا او لا يوجد مبادرة”.

وأشار القدوة إلى انه “في ظل الموقف الامريكي الحالي، فان مواقف الاطراف الدولية الفاعلة الاخرى مثل الاتحاد الاوروبي، روسيا، الصين تصبح اكثر اهمية” وقال” هناك قلق فلسطيني ازاء ما نراه من تآكل بعض المواقف الدولية، هذا يعيق امكانية الوصول لحل سياسي عادلـ، مطالبا الاطراف الدولية التمسك بمواقفها الثابتة وعدم الخضوع للضغوط الإسرائيلية”.

وتساءل القدوة عن دور اللجنة الرباعية، مطالبا بضرورة البحث عن “آليات اخرى للعمل والتأثير”.