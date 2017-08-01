إسرائيل تبحث إتفاق وقف إطلاق النار بجنوب سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- بحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سورية، الذي تم التوصل اليه مؤخرا بين روسيا والولايات المتحدة.

ولم يصدر بيان عن الحكومة الإسرائيلية بشأن الإجتماع ولكن مسؤول اسرائيلي رفيع، على صلة بمجريات الجلسة، قال انه تم اطلاع الوزراء على عدم الاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا على كل مركبات الاتفاق، وان روسيا تعمل امام الادارة الامريكية والحكومة في موسكو من اجل تحسينه والتأكد من انه لا يمس بمصالحها الأمنية.

وأضاف المسؤول لصحيفة (هآرتس) الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء انه شارك في الإجتماع الذي عقد يوم الأحد رئيس اركان الجيش الإسرائيلي غادي ايزنكوت ورئيس (الموساد) يوسي كوهين وعدد من المسؤولين الكبار في الجيش ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع.

وتابع “تم تكريس القسم الاكبر من الاجتماع لاستعراض الأوضاع في سورية واتفاق وقف اطلاق النار والمناطق الأمنية العازلة التي ستقام كجزء من الاتفاق المتعلق بالمناطق الحدودية بين سورية واسرائيل، وبين سورية والأردن”.

وكانت الجلسة استغرقت اربع ساعات، تم اطلاع الوزراء خلالها على ان البيان الأمريكي – الروسي بشأن وقف اطلاق النار في جنوب سورية كان أوليا فقط، وانه لا تزال تجري مفاوضات بين الدولتين بالتعاون مع الأردن وكل الجهات المعنية بمسألة المناطق العازلة.

وقالت الصحيفة “المسألة المركزية التي لا تزال مفتوحة تتعلق بالجهة التي ستضمن ترتيب الأمر في المناطق العازلة، ومن سيشرف على وقف اطلاق النار، ويتأكد من عدم دخول قوات ايران وحزب الله او الميليشيات الشيعية اليها”.

وأضافت “كما اطلع الوزراء على سبب رفض اسرائيل لمسودة الاتفاق في صورته الحالية، خاصة في موضوع مراقبة المناطق العازلة على الحدود”.

وقال مسؤول إسرائيلي ان “مسألة الاشراف كلها لم تنته بعد، فالمحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا والأردن تتواصل في هذا الموضوع من اجل الاتفاق على التفاصيل، وقد سمع الجانب الأمريكي موقفنا بشأن معارضة الاتفاق وتجري بيننا محادثات معقدة وليست بسيطة في هذا الأمر”.

وجاء انعقاد المجلس الوزاري بعد عدة أيام من الجولة التي قام بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع افيغدور ليبرمان في جبل الشيخ لسماع استعراض حول الاوضاع على الحدود.

وقال نتنياهو ان “الوضع هنا يتغير بسرعة، داعش يتراجع بشكل كبير، وايران تحاول ملء الفراغ”. وقال ايضا ان “ايران وحزب الله تخلقان هنا قوسا شماليا بمساعدة اسلحة دقيقة”.

وكانت الولايات المتحدة وروسيا قد اعلنتا قبل شهر عن التوصل الى اتفاق وقف اطلاق النار في جنوب سورية، والذي يشمل اقامة مناطق عازلة على الحدود السورية الاردنية والسورية الاسرائيلية.

واجرت اسرائيل خلال الأسابيع الماضية، محادثات مع مسؤولين في الادارة الامريكية حول الاتفاق وعرضت سلسلة من المطالب والتحفظات.

وتمحور الطلب الاسرائيلي الرئيسي حول استغلال المناطق العازلة لإبعاد ايران وحزب الله والميليشيات الشيعية عن الخط الحدودي مع اسرائيل والأردن، وعدم السماح بترسيخ القوات الايرانية في سورية.

واوضحت اسرائيل للأمريكيين تحفظها من تولي القوات الروسية لمهمة مراقبة وقف اطلاق النار في المناطق العازلة المتاخمة لحدودها.

وفي منتصف تموز المنصرم وصلت مسودة اتفاق وقف اطلاق النار الى اسرائيل واتضح انه خلافا للتوقعات، فان الولايات المتحدة وروسيا لم تأخذا موقفها في الاعتبار تقريبا.

وقال مسؤولون اسرائيليون ان “الاتفاق بصورته الحالية سيء جدا ولا يأخذ في الاعتبار، تقريبا، أي مصلحة امنية اسرائيلية ويخلق واقعا مقلقا في جنوب سورية”. واضافوا بأنه “لم يكتب في الاتفاق أي كلمة حول ايران وحزب الله او الميليشيات الشيعية في سورية”.

وعندما التقى نتنياهو الرئيس الفرنسي عمانوئيل مكرون، قبل اسبوعين، طرح امامه التخوف الاسرائيلي من الاتفاق، وقال للصحفيين ان اسرائيل تعارض الاتفاق لأنه يرسخ الوجود الإيراني في سورية.

وقد اثارت تصريحات نتنياهو ضد الاتفاق خلافا شديدا بين اسرائيل والقوتين العظميين في المسألة السورية، لكنه تم الحفاظ على هذا الخلاف ضمن القنوات الدبلوماسية الهادئة ولم يتم كشفه.