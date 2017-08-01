بلجيكا: مواطن على لائحة الجهاديين العائدين لأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – كشفت وسائل اعلام محلية ناطقة بالفرنسية والهولندية عن وجود مواطن بلجيكي واحد على لائحة الجهاديين الـ173، الذين أعادهم تنظيم الدولة (داعش) إلى أوروبا لإرتكاب أعمال إرهابية.

وكان مكتب الشرطة الأوروبية (يوروبول) قد وزع في آيار/مايو الماضي على أجهزة الأمن في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لائحة بأسماء 173 شخصاً من مسلحي التنظيم ممن عادوا أو كانوا في طريق العودة لأوروبا.

وأوردت وسائل الاعلام بعض المعلومات عن البلجيكي العائد، مشيرة إلى أنه يبلغ من العمر 24 عاماً ويحمل أيضاً الجنسية المغربية، ” يُكنى هذا الشخص بأبي عمر البلجيكي، وهو معروف لدى أجهزة الأمن في البلاد”، حسب كلامها.

وتفيد بعض المعلومات المتوفرة لدى أجهزة الأمن البلجيكية أن هذا الشخص كان أقام في الفترة الأخيرة في مدينة الموصل شمال العراق، قبل أن تسقط بيد القوات العراقية.

ويعيد الاسم الحركي لهذا الشخص التذكير بعبد الحميد أباعود، الذي كان يُكنى باللقب نفسه، ويعد المسؤول الأول عن هجمات باريس في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

وتضم اللائحة المقدمة من يوروبول العديد من الأوروبيين و العرب، خاصة العراقيين، من بينهم أفراد تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

هذا ولم يصدر عن النيابة العامة البلجيكية أي تأكيد أو نفي لهذه المعلومات، لكن السلطات كانت أقرت، في أكثر من مناسبة، بوجود العديد من الجهاديين الذين لا زالوا يتحركون بحرية في أماكن متعددة من أوروبا.