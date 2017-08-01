23 مدينة تتنافس على استضافة وكالتين أوروبيتين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أصدر المجلس الوزاري الأوروبي اليوم اللائحة الرسمية للمدن الأوروبية المرشحة لاستضافة كل من الوكالة الأوروبية للأدوية والهيئة المصرفية الأوروبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

وتتنافس 23 مدينة أوروبية على استضافة الوكالتين ومقرهما حالياً لندن، حيث “هناك 19 مدينة أوروبية تحاول الفوز بمقر وكالة الأدوية الأوروبية، بينما تلقينا ثمانية عروض لاستضافة الهيئة المصرفية الأوروبية”، حسب بيان المجلس.

وقدمت السلطات المحلية كل من أمستردام، أثينا، برشلونة، بون، براتيسلافا، بروكسل، بوخارست ، كوبنهاغن، دبلن، هلسكني، ليل، ميلانو، بورتو، صوفيا، استوكهولم، مالطا، فيينا، وارسو وزغرب، عروضاً تسلط فيها الضوء على الإمكانيات المتوفرة لديها والتي ستؤهلها لاستضافة الوكالة الأوروبية للأدوية.

أما المدن المرشحة لاستضافة الهيئة المصرفية الأوروبية فهي، بروكسل، دبلن، فرانكفورت، باريس، براغ ، لوكسمبورغ، فيينا، وراسو.

هذا وكانت الدول الأعضاء الـ27 قد توافقت خلال القمة الماضية في حزيران/يونيو على اعداد لائحة بأسماء المدن المرشحة ليتم دراستها و اختيار المدن في وقت لاحق من العام الحالي.

أما سبب التنافس الحاد على استقبال هاتين الوكالتين، فهو يأتي من العائدات المالية والاقتصادية التي قد تدرها على المقرات الجديدة، وفرص العمل التي ستساهم في خلقها، خاصة وأن الوكالة الأوروبية للأدوية تضم 900 باحث وخبير وطبيب مع عائلاتهم، بينما تضم هيئة المصارف الأوروبية حوالي 120 موظفاً.

ومن المنتظر أن يستند المجلس الوزاري الأوروبي في تقييمه على عدة معايير منها سهولة الوصول إلى المقر الجديد، ووجود مؤسسات تعليمية لأطفال العاملين فيهما، وإمكانية وجود فرص عمل للأزواج والشركاء، وكذلك سهولة الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية.

كما تركز المعايير على ضمان استمرارية فعالية العمل والتوازن الجغرافي.

هذا ومن المقرر أن يتم اختيار المدن بشكل نهائي عن طريق التصويت بين الدول الـ27 في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل