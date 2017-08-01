إيطاليا ترى طلب حكومة الوفاق الوطني دعم خفر السواحل الليبي دليلا على “الثقة المطلقة المشتركة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو الثلاثاء على أن طلب رئيس حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، لروما بدعم أنشطة خفر السواحل الليبي في جهود مكافحة الاتجار بالبشر “وُلِد في جو من الثقة المتبادلة المطلقة” بين الجانبين.

ولفت ألفانو، مخاطبا جلسة مشتركة للجان الشؤون الخارجية والدفاع في مجلسي النواب والشيوخ الايطاليين، إلى أن “مضمون الطلب سيكون مستحيلا من دون أساس من الثقة المتبادلة”، واصفا تلك الثقة بأنها “ليست مرتجلة، لكنها تأتي من بعيد، عززتها أنشطة سياسية ودبلوماسية مكثفة تحترم دائما سيادة ليبيا”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، قد نفى مؤخرا تقارير إعلامية حول منحه الاذن لبعثة قوات البحرية الايطالية بدخول المياه الاقليمية الليبية لملاحقة مهربي البشر، مشددا على أن “السيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن تجاوزه”.

كما أصدرت وزارة خارجية حكومة الوفاق الوطني “بيانا توضيحيا” في وقت لاحق، أشارت خلاله إلى أن ما طلبه المجلس الرئاسي من الحكومة الايطالية “لايتعدى الدعم اللوجستي والفني والتقني لجهاز خفر السواحل الليبي” لمنع تدفق المهاجرين والتصدي لمهربي البشر، إلا أنها ذكرت أن هذا الاجراء “قد يتطلب وجود بعض القطع البحرية الايطالية للعمل من ميناء طرابلس البحري لهذا الغرض فقط، اذا لزم الامر”.