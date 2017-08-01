ألفانو: المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا سيزور روما الاسبوع القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو الثلاثاء أن المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، الوزير اللبناني الأسبق غسان سلامة، “سيكون في روما بعد أسبوع واحد من الآن، أي في الثامن من الشهر الجاري”.

وفي سياق متصل، رأى رئيس الدبلوماسية الإيطالية في جلسة استماع مشتركة أمام لجان الشؤون الخارجية والدفاع في مجلسي النواب والشيوخ الايطاليين، أنه “كي نأمل بأن تنجح مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (لقاء السراج-حفتر في باريس)، ينبغي أن تصاغ هذه المبادرة ضمن إطار أوسع تحت قيادة الأمم المتحدة. انه عنصر أساسي اعترف به الفرنسيون أنفسهم، كما أكد لي ذلك وزير الخارجية جان إيف لودريان”.