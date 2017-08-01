وزيرة الدفاع الإيطالية: السلطات الليبية طلبت مِنّا العمل أيضا بمياهها الاقليمية لدعم خفر السواحل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت وزيرة الدفاع الإيطالية، روبيرتا بينوتي إنّ “السلطات الليبية طلبت مِنّا العمل أيضا في مياهها الاقليمية وفي موانئها للقيام بمهام الدعم” لخفر السواحل الليبي لملاحقة مهربي البشر.

وأوضحت بينوتي خلال جلسة استماع أمام لجان الدفاع والخارجية بمجلسي النواب والشيوخ، أن المهمة الموكلة لقطع البحرية الإيطالية تكمن في “ضمان الدعم اللوجستي والفني والتشغيلي للوحدات البحرية الليبية، بمرافقتها ودعمها من خلال أنشطة مشتركة ومنسقة لضمان كفاءة الطواقم الليبية”. وشددت على أن “جميع الأنشطة تتم بناء على الاحتياجات التي عبرت عنها السلطات الليبية وبتنسيق وثيق” بين الطرفين.

ونفت وزيرة الدفاع أن تشكل هذه المهمة “تدخلا أو خرقا للسيادة الليبية”، وقالت “هدفنا هو تعزيز هذه السيادة من خلال تقديم الدعم كي تنفذ (ليبيا) جميع الأنشطة التقليدية لدول ذات سيادة كاملة”.