عريقات: عدم قيام الإدارة الأمريكية بدورها يشكل عائقاً أمام السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

اريحا- قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات إن “عدم قيام الإدارة الأمريكية بإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف النشاطات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية وقبول مبدأ الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، أصبح يشكل عائقاً أمام إطلاق عملية السلام من جديد”.

وحذر عريقات ، خلال لقاءه اليوم القنصل الأمريكي العام في القدس دونالد بلوم، من أن “عدم إعلان الإدارة الأمريكية عن أن الهدف النهائي لعملية السلام يتمثل بتحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967، والتزامها الصمت بخصوص تكثيف النشاطات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية بات يفسر من قبل الحكومة الإسرائيلية بإمكانية تدمير خيار الدولتين، واستبداله بما يسمى الدولة بنظامين (الأبرثايد)، وهو ما تمليه الحكومة الإسرائيلية على الأرض من خلال سياساتها وممارساتها وقوانينها”.

ودعا عريقات “إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمجتمع الدولي إلى القيام بإعلان عالمي من خلال قرار من مجلس الأمن يحدد حدود دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967”.

كما دعا المسؤول الفلسطيني إلى “وضع آليات تنفيذية إلزامية للقرارات خاصة وأن قرار قرار مجلس الأمن (2334) قد أكد بأن خطوط الرابع من حزيران 1967 تشكل حدوداً للدولتين”.