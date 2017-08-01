حقل (ظهر) على رأس مباحثات رئيس الوزراء المصري مع مدير مجموعة إيني الإيطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- إلتقى رئيس مجلس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، اليوم الثلاثاء الرئيس التنفيذي لمجموعة ايني الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي.

وخلال الاجتماع، “جرى التركيز بشكل رئيسي على مستقبل حقل (ظهر) الضخم والأثر الإيجابي الذي سيخلفه المشروع على اقتصاد الطاقة الوطني” بالبلاد، حيث اطلع ديسكالزي رئيس الوزراء المصري على “مراحل المشروع التي تشهد تطورا سريعا”، حسبما جاء في بيان لعملاق الطاقة الإيطالي.

ونوه البيان بأنه “بفضل تضافر الجهود التشغيلية وتمكن إيني من إستغلال معداتها المتواجدة في المنطقة، وصل مشروع حقل (ظهر)، في أقل من عامين من اكتشافه، إلى نسبة 80٪ من الإنجاز”، وهي “نتائج قياسية” في مجال صناعة النفط.

وبقدرة إنتاجية تبلغ 850 مليار متر مكعب من الغاز، “بوسع حقل (ظهر) المقدرة على تلبية كل الطلب المحلي على الغاز الطبيعي تقريبا على مدى العقود المقبلة القادمة، وكذلك ايضا تهيئة الظروف كي تعود مصر مصدرا للطاقة”.

ويعود تواجد مجموعة ايني في مصر إلى عام 1954، حيث تعمل من خلال شركتها إيوك (IEOC)، أكبر منتج في البلاد بمعدل إنتاج يبلغ حجمه حوالي 230،000 برميل من المكافئ النفطي يوميا.