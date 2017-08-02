بلجيكا: استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة يودي بحياة العشرات سنوياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أظهر تقرير أن استخدام الهواتف النقالة واللوائح الرقمية أثناء القيادة يؤدي إلى مقتل 30 شخصاً وجرح 2500 سنوياً على مختلف الطرق في البلاد.

وأشار المعهد البلجيكي للسلامة، الذي أعد التقرير، إلى أن الأرقام المسجلة حالياً لا تعكس الواقع تماماً، إذ أن عدد الوفيات والاصابات قد يكون أكثر بكثير.

وأقر المعهد بصعوبة تقدير الأخطار المترتبة على استخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة، “ولكننا نعتقد أن خطر التعرض لحوادث الطرق يتزايد بمعدل ثلاث إلى أربع مرات لدى الأشخاص الذين يستخدمون الهواتف النقالة خلف مقود السيارة”، حسب التقرير.

و قدم التقرير تفاصيل عن حجم الأخطار التي يتعرض لها سائقو السيارات في حال استخدامهم لهواتفهم، حيث “تتزايد فرص التعرض لحادث بمقدار 23 مرة في حال قيام السائق بكتابة رسالة نصية، إذ أن نظره يتحول بشكل كامل عن الطريق”، كما جاء في التقرير.

وأفاد التقرير أن 23% من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً يبدون ميلاً واضحاً لاستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، وتنخفض هذه النسبة 20% لدى الشريحة العمرية ما بين 35 إلى 45، لتصل إلى 8% لمن هم فوق الخامسة والخمسين من عمرهم.

وغالباً ما يستخدم هؤلاء هواتفهم لإرسال رسائل نصية أو للرد على مكالمة أو حتى لتصفح مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وقد تم تسجيل 637 حالة وفاة و51190 إصابة بسبب حوادث الطرق في بلجيكا العام الماضي، ويعود السبب في 25% منها إلى ضعف حالة التركيز لدى السائق وشروده لأسباب مختلفة.

هذا وتفرض السلطات المحلية عقوبات متدرجة على استخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة تبدأ بغرامات مالية، لتصل إلى سحب رخصة القيادة في حال تكرار المخالفة.