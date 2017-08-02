وزير الخارجية الفلسطيني: تصريحات كوشنر تعكس صعوبة الأوضاع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي إن تصريحات كبير مساعدي الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر “تعكس صعوبة الوضع وتعقيداته على الأرض”.

وأضاف للإذاعة الرسمية الفلسطيني أن “الجانب الفلسطيني سيواصل السعي لحل النزاع داعيا واشنطن إلى بلورة أفكار بطريقة تغطي كافة جوانب القضية الفلسطينية”.

وكان كوشنير، صهر الرئيس الأمركي كوشنر، قد قال إنه “ليس لدى الإدارة الامريكية اي خطة خاصة لحل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي الا أنني أنوي العمل مع الجانبين، بعيدا عن الاضواء في مسعى للتوصل الى السلام”.

وأضاف كوشنر، خلال جلسة مغلقة مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وسربت مقتطفات مما جرى فيها إلى وسائل الاعلام الامريكية، أنه “ربما ليس هناك حل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب مني التركيز على هذا الملف إلى جانب ملفات أخرى”.

واعتبر أن الإدارة الامريكية حققت انجازين رئيسيين في الشرق الأوسط هما اتفاق المياه الإسرائيلي الفلسطيني وحل ازمة الحرم القدسي الشريف.

وأشار إلى أن “التفاهمات التي تم التوصل اليها قد أنجزت بفضل الثقة التي تكنها جميع الأطراف للإدارة وبفضل منع تسريب ما دار خلال المحادثات التي عقدت بهذا الشأن”.

ورفض كوشنر الانتقادات التي وجهت إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب عدم خبرته في شؤون الشرق الأوسط، وقال “كيف تساعد كمية المعلومات على التوصل إلى السلام”.