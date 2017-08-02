قميص كابتن توتي إلى الفضاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن فريق روما لكرة القدم “إنجاز مهمة” إرسال قميص نجمه الدولي وكابتن النادي السابق فرانشيسكو توتي الى الفضاء، في مبادرة لتكريمه بعد إعلانه الإعتزال بعد آخر مباراة رسمية مع “الجيالّوروسي” في الـ28 من أيار/مايو الماضي.

وبث نادي روما فيلما تصويريا لعملية إرسال القميص رقم 10 إلى الفضاء ، وذكر أن المبادرة تم إنجازها بفضل مجموعة آفيو (Avio) العالمية الرائدة في تطوير قاذفات الفضاء.

الفكرة تعود الى أواسط شهر تموز/يوليو الماضي حيث انطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووجدت ترحيبا كبيرا من كابتن توتي ومجموعة آفيو.

وانطلق في الرابعة من فجر اليوم الاربعاء صاروخ (فيغا) الفضائي من منصة قاعدة (غيانا) الفرنسية، حاملا القميص رقم 10، الذي كان يرتديه أسطورة روما في 786 مباراة خاضها مع النادي العريق.