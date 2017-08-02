النواب الايطالي يقر إرسال البعثة البحرية لمساعدة خفر السواحل الليبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وافق مجلس النواب الايطالي الاربعاء على إرسال بعثة للبحرية الايطالية لمساعدة خفر السواحل الليبي في التصدي لمهربي البشر والهجرة غير النظامية

وصوت 328 نائب لصالح المهمة ورفضها 111 آخرون.

وكانت حركة خمس نجوم، الحزب المعارض الأكبر تمثيلا في مجلس النواب، قد أعلن أنه سيصوت ضد إرسال البعثة البحرية.

وكانت وزيرة الدفاع الإيطالية، روبيرتا بينوتي قد أوضحت خلال جلسة استماع أمام لجان الدفاع والخارجية بمجلسي النواب والشيوخ أمس الثلاثاء، أن المهمة الموكلة لقطع البحرية الإيطالية تكمن في “ضمان الدعم اللوجستي والفني والتشغيلي للوحدات البحرية الليبية، بمرافقتها ودعمها من خلال أنشطة مشتركة ومنسقة لضمان كفاءة الطواقم الليبية”. وشددت على أن “جميع الأنشطة تتم بناء على الاحتياجات التي عبرت عنها السلطات الليبية وبتنسيق وثيق” بين الطرفين.

كما نفت وزيرة الدفاع أن تشكل هذه المهمة “تدخلا أو خرقا للسيادة الليبية”، وقالت “هدفنا هو تعزيز هذه السيادة من خلال تقديم الدعم كي تنفذ (ليبيا) جميع الأنشطة التقليدية للدول ذات السيادة الكاملة”.