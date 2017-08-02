ممثل حماس في إيران يلتقي السفير الروسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-غزة- أعلنت حركة (حماس) أن ممثلها في طهران خالد القدومي، التقى أمس الثلاثاء السفير الروسي لدى إيران، لوان جاغاريان.

ونقل بيان للحركة عن السفير الروسي قوله “إن حماس، أحد الممثلين الرئيسيين للشعب الفلسطيني وهي حركة وطنية”، مؤكدا على “دعم بلاده للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية باعتبارها قضية عادلة”.

كما شدد الدبلوماسي الروسي على أن “بلاده لا تعتبر حماس حركة إرهابية وتتعامل معها كأحد الممثلين الرئيسيين للشعب الفلسطيني، وأنها حركة وطنية”، كما أشار، حسب بيان حماس، إلى أهمية “المصالحة الفلسطينية وضرورة الوحدة بين الفلسطينيين”.

وبدوره “شرح القدومي في اللقاء آخر أوضاع القدس وجرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية والمسيحية”، منوها بـ “الدور الروسي في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”.