قطر تشتري سبع قطع بحرية إيطالية بقيمة 5 مليار يورو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- الدوحة- أعلنت إيطاليا توقيع شركة فينكانتييري لبناء السفن (التي تمتلك الدولة حوالي 72 في المائة من أسهمها) على عقد مع دولة قطر يبلغ خمسة مليارات يورو تشتري بموجبه، في غضون خمس سنوات، القوات البحرية الأميرية سبع وحدات بحرية.

وذكرت الخارجية الايطالية أن الاعلان عن هذه الصفقة جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك في الدوحة الاربعاء بين وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ونقلت عن ألفانو الإشارة إلى أن “الأمر لا يقتصر على صفقة بيع فقط، ولكن يهدف لشراكة طويلة الأمد على مدى السنوات الـ 15 المقبلة، بما في ذلك عمليات الصيانة والمساعدة التقنية والتدريب بمساهمة وزارة الدفاع الإيطالية”.