حماس تستعد لإنهاء حكومتها في غزة مقابل مطالب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة- قالت حركة (حماس) إنها مستعدة لإنهاء اللجنة الإدارية في قطاع غزة مهامها فور استلام حكومة الوفاق الوطني لمسؤولياتها كافة في القطاع وعلى رأسها استيعاب الموظفين الذين على رأس عملهم.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة، صلاح البردويل انه يتعين “الإلغاء الفوري لكل الإجراءات التي فرضت على غزة بحجة تشكيل اللجنة الإدارية”.

ودعا البردويل في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إلى “الشروع الفوري في حوار وطني ومشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني بالتوافق لأداء مهامه المنوطة به”.

وجدد الدعوة إلى “التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني وعقد اجتماع فوري للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير لاتخاذ القرارات الوطنية الملزمة للجميع رائدنا فيها المصلحة العليا للشعب الفلسطيني”.

وأشار البردويل إلى أن “هذا الموقف يشكل تأكيداً على ما ورد في خطابات رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية”وقال” حركة حماس تمد يدها للمصالحة الفلسطينية على أسس واضحة وسليمة ومعمقة”.

وأضاف البردويل “هذا الموقف يأتي استجابة لصوت الجماهير الفلسطينية الثائرة في القدس، وتفاؤلاً بالانتصار الذي حققته وحدة الشعب الفلسطيني في معركة أبواب الأقصى، وفي ظل ما يتعرض له قطاع غزة من حصار ظالم طال المرضى والأسرى والجرحى والشهداء والعمال، وتأكيداً منا على كل مقدمات الوحدة من اتفاقات موقعة في مكة والقاهرة والدوحة وغزة وبيروت ووثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني”.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا إلى إنهاء اللجنة الإدارية في قطاع غزة بعد أن اعتبرها حكومة موازية هناك .

كما ودعا إلى تمكين الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله من القيام بمهامها في غزة.

واتخذ الرئيس الفلسطيني في الأسابيع الماضية سلسلة من القرارات بشأن غزة للضغط على (حماس) لإنهاء اللجنة الإدارية بينها خفض الدعم للكهرباء.