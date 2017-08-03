مصر: وزير البترول يتابع معدلات التنفيذ بحقل ظهر للغاز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تفقد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، الخميس، معدلات التنفيذ في حقل (ظهر) للغاز، الذي اكتشفه عملاق الطاقة الايطالي (ايني) بمياه البحر المتوسط

وقالت المتحدثة باسم الوزراة ماجدىة زغلول لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء ان “الوزير يتابع على ارض الواقع الحقل برفقة مسؤولي شركة (ايني) الايطالية بقيادة الرئيس الإقليمي للشركة أدريانو مونغيني”، وأضافت ان الحقل المرتقب بدء انتاجه قبل نهاية العام الجاري قد “بلغت معدلات إنجازه 81 بالمائة”.

وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل، قد استقبل، قبل يومين، الرئيس التنفيذي لـ(إيني) كلاوديو ديسكالزي وفريق عمل الشركة المسؤول عن تنمية حقل ظهر، بحضور وزير البترول

وعبر اسماعيل في بيان عقب اللقاء عن “اهتمام مصر بتعزيز شراكتها مع الشركات العالمية الكبرى، بما يلبي متطلبات تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتحقيق التنمية المستدامة”، مشيرًا إلى “تطلع الحكومة لقيام شركة (إيني) بزيادة استثماراتها خلال الفترة المقبلة في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية، والاستفادة من الإمكانات والفرص الواعدة التي تحظى بها مصر في مختلف القطاعات”.

واعلنت (ايني)، الشريك الاجنبي لشركة بتروبل، اكتشاف حقل الغاز في آب/أغسطس من عام 2015 ، والذي يعد الأكبر بالبحر المتوسط ومن المرتقب ان يسد احتياجات مصر من الغاز.