مصادر حكومية إيطالية: تهديدات حفتر “مجرد دعاية، ولا يوجد خطر حقيقي”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت صحف إيطالية الخميس إلى أن الحكومة قللت من تهديدات منسوبة إلى الجنرال خليفة حفتر، المعين من طرف مجلس النواب الليبي “قائدا عاما للجيش الوطني”، بقصف أي سفينة إيطالية تدخل المياه الليبية، واصفة ما صدر عن بأنه “مجرد دعاية”، حيث “لا يوجد أي خطر حقيقي”.

ولكنها نوهت في ذات الصدد بأن “رئاسة الوزراء ووزارات الداخلية والدفاع والخارجية تتابع المسألة خطوة بخطوة”.

ولفتت إلى أن وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتي يرى دائما أن “المصالحة بين الأطراف الليبية المتنازعة هي أولوية، مع الوضع في عين الاعتبار كل الأطراف في الساحة الليبية واحتياجاتها ومتطلباتها”.

وكان مكتب وكالة الانباء الليبية، المقرب من السلطات في طبرق، قد نشر بيانا منسوبا إلى مدير مكتب الإعلام في “القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية”، ذكر أن “القائد العام المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر أصدر تعليماته إلى رئيس أركان القوات الجوية والبحرية بالتصدي لأي قطعة بحريه تدخل المياه الإقليمية الليبية”.

وتأتي هذه التهديدات في أعقاب إقرار البرلمان الايطالي إرسال بعثة بحرية عسكرية، استجابة لمطالب حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، لغرض مساعدة خفر السواحل الليبي في التصدي لمهربي البشر وللهجرة غير النظامية