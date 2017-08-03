المفوضية الأوروبية: لا نناقش حق إيطاليا في العمل مع ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – بدت المفوضية الأوروبية شديدة الحذر تجاه قرار إيطاليا إرسال بعثة بحرية للعمل داخل المياه الإقليمية الليبية للتصدي لمهربي البشر وقوارب الهجرة غير النظامية.

وكانت السلطات الإيطالية قد أقرت إرسال بعثة بحرية إلى ليبيا من أجل مرافقة خفر السواحل في ليبيا في تعقب مهربي البشر.

وفي هذا الإطار، أكد الجهاز التنفيذي الأوروبي أنه لا يرى تناقضاً بين عمل الايطاليين وعمل بعثة صوفيا التابعة للاتحاد الأوروبي العاملة في المياه الدولية على تعقب قوارب المهربين وإنقاذ المهاجرين.

وفي هذا الإطار، تؤكد المفوضية على ضرورة فصل الأمرين معاً، “لسنا هنا لنتحدث عن حق إيطاليا أن تفعل ما فعلت أم لا، نحن نرى أن روما فعلت ما بوسعها لإدارة مسألة تدفق المهاجرين”، حسب كلام المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني.

وأوضحت المتحدثة باسم موغيريني، والتي تشغل أيضاً منصب نائب رئيس المفوضية، أن أولوية الاتحاد الأوروبي ليس فقط إدارة ملف الهجرة بل حماية المهاجرين، فـ”بالنسبة لنا نحن نعمل على تنفيذ التفويض الممنوح لصوفيا بالتعاون مع السلطات الليبية”، على حد تعبير كاترين ري.

وتعمل طواقم صوفيا حالياً في المياه الدولية من أجل انقاذ المهاجرين وتعقب قوارب المهربين، وأيضاً تدريب خفر السواحل في ليبيا، ومراقبة تنفيذ الحظر الأممي المفروض على توريد السلاح لهذا البلد.

وقد أضيف لتفويض صوفيا مؤخراً مهمة أخرى هي “مرافقة ومراقبة” تطور عمل عناصر خفر السواحل من الليبيين الذين يتم تدريبهم على أيدي طواقمها.

ويحتاج الاتحاد الأوروبي لطلب من السلطات الليبية ولموافقة الأمم المتحدة من أجل أن يُدخل طواقم صوفيا للمياه الإقليمية الليبية، وهو ما لم يتم له حتى الآن.

هذا و كان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، قد أكد في تصريحات سابقة أن الاتحاد ليس اللاعب الأساسي في المتوسط، ما أشاع جواً من الخلط حول موقف بروكسل من الأنشطة الإيطالية.

إلى ذلك، تؤكد المصادر أن إيطاليا قد “يئست” من إمكانية الوصول إلى تعاون فعال مع الدول الأوروبية في مجال الهجرة، وقررت المضي قدماً بمفردها والتعاطي مع الليبيين مباشرة لوقف تدفقات اللاجئين غير المسبوقة على أراضيها.