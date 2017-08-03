الاتحاد الأوروبي: كل الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني تحترم التزاماتها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روكسل – يرى الاتحاد الأوروبي أن كافة الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني تحترم التزاماتها وتعهداتها بشأنه.

جاء هذا الموقف رداً على الاتهامات الإيرانية الموجهة للولايات المتحدة الأمريكية ومفادها أن العقوبات التي فرضتها الأخيرة على طهران تشكل انتهاكاً ومخالفة لهذا الاتفاق.

ويعيد المسؤولون الأوروبيون التذكير باجتماع اللجنة المشتركة لمراقبة تنفيذ الاتفاق، في 21 الشهر الماضي، حيث جرى تدارس وجهة النظر الإيرانية، “كل الأطراف جددت تصميمها على احترام الاتفاق”، حسب المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني.

ومن المقرر أن تقوم موغيريني بزيارة طهران في الخامس من الشهر الحالي للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس حسن روحاني لولاية رئاسية ثانية.

وأكدت كاترين ري أن المسؤولة الأوروبية ستجري مباحثات مع كبار القادة الإيرانيين خلال تواجدها في طهران، و”ستكون العقوبات الأمريكية جزءاً من النقاش”، وفق كلامها.

وعبرت المتحدثة عن أمل الاتحاد الأوروبي أن يجري النقاش في “أجواء بناءة”.

ومن جانب آخر، حاولت المتحدثة تفنيد الاتهامات الموجهة من قبل منظمة العفو الدولية للاتحاد الأوروبي بسبب عدم ممارسته ما يكفي من الضغط على الساسة في إيران في ملف حقوق الانسان. وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يضع حقوق الانسان في إيران في قلب مناقشاته مع المسؤولين في هذا البلد، وأنه يثير الأمر في كل فرصة حوار.

ولكن ري لم تؤكد بشكل واضح أن مسألة حقوق الانسان ستحتل مكاناً ما خلال محادثات موغيريني مع الإيرانيين.

وترى العفو الدولية أن الاتحاد الأوروبي لم يبذل ما يكفي من الجهد لمواجهة الرئيس حسن روحاني بحقيقة وضع حقوق الانسان والحريات في بلاده، معتبرة، أي المنظمة الدولية، أنه ليس أفضل من سلفه في هذا المجال.

هذا ويلاحظ الكثير من المراقبين والهيئات غير الحكومية أن اهتمام الاتحاد الأوروبي بوضع حقوق الانسان والحريات في إيران تراجع منذ توقيع الاتفاق النووي بين مجموعة 5+1 (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانبا) مع إيران، وما رافقه من انفتاح تجاري واستثماري لعواصم الدول الأعضاء على طهران.