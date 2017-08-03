أيوب قاسم: دعم خفر السواحل الليبي سيكلفنا الكثير بدون مساعدة إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- قال المتحدث باسم القوات البحرية الليبية، العميد بحار أيوب قاسم إن “الجانب الايطالي وصل إلي قناعة أن مكافحة الهجرة غير الشرعية لا بد ان تكون بالتعاون الجاد والحقيقي مع ليبيا”.

وأوضح قاسم في تصريح خاص لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء أن “ما يقوم به الجانب الايطالي لدعم خفر السواحل الليبي سيكلفنا الكثير لو قمنا به بمفردنا”، مشيرا إلى أن مهام “خفر السواحل الليبي هي دعم البحرية الليبية والتصدي لحالات التهريب الحاصلة في البلاد”.

وأكد قاسم أن البحرية الليبية ترفض ترفض التدخل في مياها الاقليمية، وقال “كل ما نريده من هذه الاعمال هو فرض السيادة الليبية على البحر”، مذكرا بأنه “جاءتنا عدة مطالبات من الجانب الايطالي ورفضنا الكثير منها، وليس كل ما يطلبه الجانب الايطالي سيتم تنفيذه”.

ولفت قاسم إلى أن “البحرية كانت تطالب فيما سبق تفعيل الاتفاقية الموقعة سنة 2008 والأن إيطاليا أخذتها على محمل الجد، ونحن نعمل على نحو تلك الاتفاقية بداية من الدعم الفني الذي قدمته ايطاليا وصيانه القطع البحرية وتفعيلها وسنستمر على هذا المنوال”، معلنا في هذا الصدد عن “وصول قطعة بحرية في الثامن من شهر آب/أغسطس الجاري الي طرابلس بها ورشة متكاملة وستبقي لفترة طويلة لصيانة القطع البحرية الليبية”.