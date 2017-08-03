برلمانية ليبية: نرفض التدخل الإيطالي بدون إذن مجلس النواب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- قالت عضو البرلمان الليبي، سلطنة المسماري “إننا نرفض أي تدخل ايطالي في المياه الإقليمية الليبية بدون إذن من مجلس النواب”.

وأوضحت المسماري في تصريح خاص لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء الخميس، أن “رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج تجاوز مجلس النواب الليبي وما قام به رجع بنا خطوات للخلف”. ورأت “أن ما قام به المشير حفتر بإصدار أوامر للتصدي للسفن الايطالية هو الاجراء الصحيح ولابد من السراج ان يعرض هدا الطلب للبرلمان قبل عرضه على ايطاليا”، مشيرة إلى أنه “ليس من حق السراج ان يأخذ هده الخطوة، لأن حكومته ليست شرعية ولم تنال الثقة من البرلمان”

وحسب المسماري، فإنه “لو أن لدى إيطاليا الرغبة في التصدي لمكافحة الهجرة لتعاونت مع الجيش الليبي في حماية الحدود في الجنوب الليبي”.

من جهة أخرى، كشفت المسماري عن أنه “في جلسة مجلس النواب الماضية وصلت الينا مسودة مشروع الدستور، وسيكون علي جدول الاعمال مناقشة اقرار قانون الاستفتاء خلال الجلسة القادمة يوم الاثنين المقبل”.

وأضافت “إذا ذهبنا في اتجاه اقرار قانون الاستفتاء فبهذا لن نتجه إلى الاتفاق السياسي، لأن الاتفاق يؤكد أن هناك مرحلة انتقالية جديدة وبعدها لن يكون هناك مجلس نواب ولا رئاسي”، مشيرة إلى أن هذا الموضوع سيطرح للنقاش خلال الجلسة القادمة.