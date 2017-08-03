وزير البترول المصري يزور حقل ظهر: العمل على قدم وساق لبدء الانتاج نهاية العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، خلال زيارة تفقدية لمتابعة سير العمل فى مشروع تنمية حقل ظهر، الخميس، أن “العمل فى المشروع يجرى على قدم وساق سواء فى تنفيذ برامج حفر الآبار التنموية أو فى أعمال الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بالأعمال البحرية و كذلك المحطة البرية لاستقبال ومعالجة غازات حقل ظهر لوضعه على خريطة الإنتاج قبل نهاية العام الحالى وفقاً للبرامج الزمنية المحددة”.

وأضاف، وفق بيان للوزارة، ان الحقل “سيسهم إيجابياً إلى جانب حقول الغاز الأخرى المكتشفة الجارى تنميتها ووضعها على الإنتاج فى استمرار نجاح الدولة فى توفير الغاز الطبيعى للسوق المحلى بمختلف قطاعاته وتقليل فاتورة الاستيراد”.

وأضاف البيان “خلال الجولة استمع الوزير ومرافقوه إلى عرض من المهندس عاطف حسن رئيس شركة بتروبل لما تم تحقيقه من أعمال على أرض الواقع مقارنة بالبرنامج الزمنى المخطط لتنفيذ المشروع ، حيث أشار إلى أن نسبة تقدم الأعمال في المشروع بلغت 81% حتي نهاية شهر تموز/يوليو الماضى وأن ما تم انفاقـه خلال تلك الفترة بلغ حوالى 3.8 مليار دولار كما استعرض رئيس بتروبل برنامج عمل حفر الآبار التنموية حيث تم الانتهاء من أعمال حفر 7 أبار ، كما تم الانتهاء من استكمال بئرين وجارى العمل فى استكمال البئر الثالث وذلك فى إطار البرنامج الزمنى للمرحلة الأولى لتنمية الحقل والذى يشمل حفر واكمال 6 آبار تنموية”.

وتابع “كما تم استعراض الأعمال البحرية الخاصة بشبكة الخطوط تحت السطحية لنقل الغاز والخدمات من الآبار لمحطة المعالجة البرية الجارى تنفيذها، حيث تقوم شركات بتروجت وسايبم وخدمات البترول البحرية بتنفيذ أعمال الإنشاءات بمعدلات عالية، وأضاف أن شركتى بتروجت وشركة خدمات البترول البحرية انتهت من أعمال تصنيع وتركيب منصة التحكم البحرية في مدة زمنية أقل من المخطط”.