العاهل الأردني يلتقي عباس برام الله الإثنين المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال مصادر دبلوماسية غريبة لوكالة (آكي)الإيطالية للأنباء ان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيزور مدينة رام الله في الضفة الغربية يوم الإثنين المقبل للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأشارت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إلى أن إتصالات تجري حاليا لوصول العاهل الأردني في طائرة مروحية من العاصمة الأردنية عمان إلى رام الله مباشرة.

ولفتت إلى أن الزيارة لن تشمل إسرائيل.

وكانت الأردن والسلطة الفلسطينية نسقتا في الأسابيع الأخيرة الجهود بشكل مكثف من أجل ازالة إسرائيل البوابات الإلكترونية التي وضعتها الشرطة في مداخل الحرم الشريف في القدس.

والعاهل الأردني هو الزعيم العربي الوحيد الذي هاتف الرئيس عباس بعد إنتهاء الأحداث في القدس.

وكان الملك عبد الله الثاني قد زار رام الله للمرة الأخيرة عام 2012.