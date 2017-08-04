وفد رفيع من حماس يصل لطهران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- أعلنت حركة (حماس) إن وفدا قياديا من الحركة وصل، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الإيرانية في اول زيارة رفيعة المستوى منذ سنوات، وسط استمرار المؤشرات على عودة التقارب بين الطرفين.

وقالت الحركة في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن الوفد وصل إلى طهران “لحضور مراسم أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية المنتخب للدورة الثانية عشرة، الرئيس حسن روحاني”.

وأضاف البيان “ترأس الوفد عزت الرّشق، وضم كلا من الإخوة صالح العاروري، وزاهر جبارين، وأسامة حمدان”، وجميعهم من قيادات الحركة التي تقيم او كانت تقيم في قطر.

وقالت (حماس) “تأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي وُجِّهت لرئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية وقيادة الحركة”.

وأردف البيان “إن المشاركة بوفد عالي المستوى هو تقدير لما تقوم به إيران من دور كبير في دعم صمود الشعب الفلسطيني ومناصرة حقوقه وإسناد مقاومته الباسلة”.

وتابعت حركة (حماس) “ن الزيارة تأكيد على حرص الحركة على تعزيز العلاقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتطويرها خدمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”.

وتسود تقديرات إلى أن بعض قيادات الحركة سوف تقيم في إيران او لبنان، بعد الضغزط على قطر لإخراج قيادة حماس من اراضيها.