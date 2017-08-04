المعارضة السورية تُعفي عضو وفد مفاوض على خلفية تصريحات صحفية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- بقرار من الهيئة العليا للمفاوضات، التابعة للمعارضة السورية، تم إعفاء أحد أعضاء الوفد المفاوض من المشاركة في الوفد بسبب تصريحات إعلامية وصف فيها الدور التركي بسورية بأنه “غير شريف”، وأثنى على الدور المصري والأردني.

وأعلنت الهيئة العليا للمفاوضات، إنهاء عضوية خالد المحاميد من الوفد المفاوض، وقالت إن ذلك جاء بناء على اقتراح من أعضاء الهيئة على خلفية التصريحات الإعلامية المتكررة للمحاميد، والتي “تتعارض مع توجهات الهيئة العليا للمفاوضات”، وفق قولها.

ويأتي قرار إعفاء عضو الوفد المفاوض بعد ساعات من تبرؤ الهيئة العليا من تصريحات المحاميد، وقالت في بيان إن ما جاء على لسانه على وسائل الإعلام “يُعبّر عن رأيه الشخصي ولا يعبر عن رأي أو موقف الهيئة العليا للمفاوضات، أو وفد الهيئة المفاوض”.

وكان المحاميد، الذي شارك في جولات المفاوضات الأخيرة في مؤتمر جنيف، قد قال في لقاء على قناة العربية إن الحرب في سورية إلى نهاية، وأن الحرب بين الجيش الحر ونظام الأسد وضعت أوزارها.

واتهم عضو الوفد المفاوض تركيا بلعب “دور سيء” في سورية، وأثنى على الدور المصري والدور الأردني، واعتبر الدور التركي في سورية “غير شريف”، وأشار إلى “تعاظم قوة (هيئة تحرير الشام) وسيطرتها على محافظة إدلب ومهاجمة عدة فصائل بدعم تركي، حتى تكون الهيئة أداة بيد تركيا في المستقبل ويتم التفاوض عليها مع الجانب الروسي”.

وقال المحاميد إن اتفاق الجنوب هو مفتاح الحل في سورية، وأشار إلى أن معبر نصيب الحدودي بين سورية والأردن سيتم فتحه في بداية الشهر العاشر المقبل وسيكون تحت إشراف الجيش الحر والجانب الروسي فقط، وشدد على أن الدور الإيراني والتركي لا وجود له في اتفاقية الجنوب وحمص والغوطة الشرقية ولم يلعبا أي دور فيه، على حد وصفه

وتستضيف تركيا غالبية كيانات وهيئات المعارضة السورية وعلى رأسها ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية، ما يعني أن تبنّي تصريحات المحاميد ستضر بالمعارضة السورية وتؤثر عليها سلباً في تركيا.

ويعيش رجل الأعمال الإشكالي المحاميد في الإمارات العربية المتحدة، ويرتبط بعلاقات جيدة مع الحكومة المصرية، ومع روسيا أيضاً، وكان عضواً في منصة القاهرة، ومقرباً من هيئة التنسيق، ثم تيار قمح، قبل أن يتم اختياره للهيئة العليا للمفاوضات وكعضو في الوفد المفاوض.