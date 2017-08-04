الفاتيكان يطالب بتعليق الجمعية التأسيسية الجديدة في فنزويلا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان- في خطوة ترجمها المراقبون إنحيازا صريحا للمعارضة في نزاعها مع نظام الرئيس نيكولاس مادورو، طالب الكرسي الرسولي السلطات في كراكاس بتعليق الجمعية التأسيسية الجديدة، معربا مجددا عن” القلق العميق إزاء تطرف وتفاقم الأزمة في جمهورية فنزويلا البوليفارية، مع زيادة في أعداد القتلى والجرحى والمعتقلين” في البلاد.

وذكرت مذكرة فاتيكانية في هذا الصدد، أن الكرسي الرسولي طالب بـ”الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والدستور الحالي”، ودعا إلى “تعليق المبادرات الجارية مثل الجمعية التأسيسية الجديدة، التي بدلا من أن تعزز المصالحة والسلام، تثير جوا من التوتر والصدام وتضع المستقبل رهينة لديها”.

كما طالب الفاتيكان بـ”تهيئة الظروف للتوصل إلى حل عن طريق التفاوض”، معلنا أن “البابا فرنشيسكو، يتابع مباشرة ومن خلال أمانة الدولة عن كثب الوضع وتداعياته الإنسانية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وحتى تلك الروحية”.

وكانت المدعية العامة في فنزويلا لويزا أورتيغا دياز، قد ذكرت لشبكة سي إن إن الامريكية أنها فتحت تحقيقات في شبهات تزوير الأحد الماضي شابت عملية التصويت للجمعية التأسيسية الجديدة الموالية للرئيس والمكلفة بصياغة دستور جديد، وتتمتع بصلاحيات غير محدودة بما في ذلك حل الجهاز التشريعي.