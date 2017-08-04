وكيل وزارة الخارجية الايطالية أمندولا يمثل بلاده بمراسم تنصيب روحاني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعلنت الحكومة الإيطالية أن وكيل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، فينتشنزو أمندولا، سيشارك، مفوضا من طرف الوزير أنجيلينو ألفانو، في مراسم اداء اليمين الدستورية للولاية الثانية لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسن روحاني، بطهران غدا السبت.

واشارت مذكرة لوزارة الخارجية الإيطالي بهذا الصدد، إلى أن انتخابات 19 أيار/مايو الماضي أعادت انتخاب روحاني رئيسا لجمهورية بأكثر من 57٪ من الأصوات، معززة بصورة أكبر “التوجه الاعتدالي الذي تجلى في شخصية روحاني”، بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي.

واشارت إلى أن مراسم التنصيب ستستضيفها قاعة مجلس الشورى الإيراني، بحضور أكثر من 100 وفود أجنبية.

وسوف يجري المسؤول الإيطالي سلسلة من الاجتماعات الثنائية، تتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما في ذلك الاتفاق حول النووي الإيراني، و الأزمات الإقليمية، مع التركيز بشكل خاص على أزمة دول مجلس التعاون الخليجي الراهنة والتطورات في الجبهة السورية-العراقية، فضلا عن الملفات الثنائية ذات الأولوية.