ألفانو: على الأمم المتحدة إثبات دورها في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، في إشارة إلى الأزمة الليبية، أنه “حان الوقت للأمم المتحدة لإثبات دورها الاستراتيجي في الساحة الدولية لتجنب مبادرات مرتجلة، تفتقر إلى التنسيق”.

جاء ذلك في رسالة لرئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى صحيفة كورييري ديلا سيرا، في حين أنه التقى صباح اليوم الثلاثاء المبعوث الأممي إلى ليبيا، الوزير اللبناني الأسبق غسان سلامة. ولفت ألفانو إلى أن الأزمة الليبية شهدت “تعدد االمفاوضات والمفاوضين” في إشارة إلى كثرة مبادرات الوساطة الدولية بين الفرقاء الليبيين. وأردف “الآن يوجد مبعوث أممي جديد، وعلى كل دولة (توسطت في الشأن الليبي) الاعتماد على تحركاته بتسليمه نتائج ما حققته من عمل” في إطار جهود الجمع بين الليبيين.

ونوه ألفانو بأن “ايطاليا تقدمت وعلى الدوام بمقترحات ضمن مخطط متعدد الأطراف، واليوم تدعو وكالات الأمم المتحدة، مفوضية شؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، إلى مساهمة أساسية للتعامل مع ظاهرة الهجرة، التي تعتمد بشكل رئيسي على الاستقرار في ليبيا”، مذكرا في ذات السياق، بأن البعثة البحرية الإيطالية “هي تحرك لدعم خفر السواحل الليبي للتصدي بفعالية أكبر للاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية”.