غسان سلامة: البعثة البحرية الإيطالية لدعم خفر السواحل الليبي تحرك بالاتجاه الصحيح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة أن إرسال الحكومة الإيطالية بعثة بحرية لدعم خفر السواحل الليبي، استجابة لطلب حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، يفيد بـ”أننا على الطريق الصحيح لمعالجة هذا التحدي” الماثل في إدارة أزمة تهريب البشر والهجرة المتدفقة من سواحل ليبيا نحو السواحل الجنوبية الايطالية.

واضاف سلامة، خلال مؤتمر صحفي مشترك الثلاثاء مع وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو بمقر الخارجية (قصر فارنيزينا) بالعاصمة روما “أنا على إدراك بالجدل الحاصل في ليبيا”، الذي واكب الإعلان عن هذه المبادرة، معربا عن الاعتقاد بأن “التعاون والشفافية” في العلاقات بين إيطاليا وليبيا، هما أفضل وسيلة “للتعامل مع هذا التحدي الذي يعنينا جميعا”.