المبعوث الأممي إلى ليبيا: من غير الواقعي تجاهل حفتر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اعتبر المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة أنه “من غير الواقعي” للممثل الخاص للأمم المتحدة تجاهل الجنرال خليفة حفتر، المعين من مجلس النواب في طبرق قائدا عاما لـ(الجيش الوطني الليبي).

وأضاف سلامة في معرض إجابته على سؤال للصحافيين خلال مؤتمر مشترك في روما الثلاثاء مع وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، أن للجنرال حفتر “بكل تأكيد تأثير على جزء من ليبيا، ولديه أتباع بين الشعب الليبي. بالتأكيد هو رجل عسكري، وربما تكون لديه طموحات عسكرية وسياسية”، إلا أنه قال “ليس على عاتقي قرار من يجب ومن لا يجب أن يلعب دورا سياسيا في ليبيا”. وأردف سلامة، الذي التقى حفتر في باريس في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي خلال لقاء جمع الأخير برئيس حكومة الوفاق الوطني، المدعومة دوليا، فائز السراج، استجابة مع مبادرة للرئاسة الفرنسية، “بالتالي سيكون من غير الواقعي للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة تجاهل هذه القوة في ذاك الجزء من البلاد”.

ولفت سلامة إلى أن بعثة الأمم المتحدة “لم تتواجد ولزمن طويل في ليبيا بسبب التأخير في تعيين المبعوث الجديد. ولكن الآن نحن متواجدون ولت تروني فقط في طرابلس، ولكن آمل أيضا في بنغازي ومصراته، التي انقطعت عنها الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة”.

وشدد المبعوث الأممي، الذى زار لأول مرة منذ تقلده منصبه الجديد العاصمة طرابلس ومدينتي القبة وطبرق قبل الوصول إلى روما اليوم، “علينا أن نتحدث مع الجميع: الساسة والمجتمع، مع جميع الأطراف بمختلف المشارب: الشباب والنساء والطبقات الاجتماعية المختلفة. لذلك أريد الذهاب إلى جميع أنحاء البلاد، وسوف أفعل ذلك”.