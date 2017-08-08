إيطاليا تؤكد دعمها للجهود الأممية لتحقيق الاستقرار في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكدت الحكومة الإيطالية، على لسان وزيرة الخارجية روبيرتا بينوتي “الدعم للأمم المتحدة في الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا”.

جاء ذلك خلال استقبال المسؤولة الإيطالية للمبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة في روما الثلاثاء بحضور المستشار العسكري لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، الجنرال باولو سيرّا، حسبما جاء في مذكرة لوزارة الدفاع الإيطالية.

وجددت بينوتي، خلال اللقاء الذي شارك فيه رئيس أركان الدفاع الجنرال كلاوديو غراتسيانو، “استعداد إيطاليا والتزامها القوي للقيام بدور قيادي، جنبا إلى جنب مع الدول الأوروبية الأخرى، لتجاوز الأزمة الليبية ولتمكين القوات الأمنية المحلية من بلوغ قدراتها الكاملة والاستقلالية” في بسط الأمن بالبلاد.

وأشارت المذكرة إلى “توافق الوزيرة بينوتي والمبعوث الأممي على ضرورة تحدث البلدان الأوروبية بصوت واحد لتقديم مساهمة فعالة في حل الأزمة الليبية، وفي ذات الوقت بناء حوار يشمل أيضا جميع ممثلي المنظمات المدنية في البلاد”.