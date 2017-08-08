رئيس فيدرالية شركات السياحة الايطالية: ارتفاع حركة السياحة إلى مصر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- قال رئيس الفيدرالية الإيطالية لروابط شركات السياحة والسفر (fiavet)، ياكوبو دي ريا، إن حركة السياحة الايطالية الوافدة الى مصر “بلغت هذا العام حوالى 90 الف سائح، بزيادة قدرها 30 الى 40 بالمائة تقريبا، مقارنة بالعام السابق”.

وأضاف في حديث مع وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، عقب لقاءه وزير السياحة المصري يحي راشد بمكتبه الثلاثاء، “نتنمى ان تستمر هذه الزيادة خلال المواسم القادمة، فهذا شئ مهم ايضا بالنسبة لشركات السياحة الإيطالية”. وتابع “اعتقد ان حركة السياحة الوافدة الى مصر تجاوزت التوتر في العلاقات بين البلدين”.

وقال “نتعاون منذ مدة طويلة مع هيئة تنشيط السياحة المصرية، وانا هنا اليوم لأن الوزير دعانا بصفة رسمية لتنظيم اجتماعنا الوطني (اجتماع الرابطة) هنا خلال هذا العام”.

ووجه رسالة للسياح الايطاليين قائلا “نحن هنا في القاهرة نشعر بالأمان والهدوء، وما يحدث هنا يمكن ان يحدث في بلاد اخرى بل ايضا في دول أوروبا”.

ومن جانبه، اكتفى وزير السياحة المصري بالقول لـ(آكي) “نتمنى استعادة حركة السياحة الايطالية تدريجيا، وصولا الى معدلات العام 2010″، وفق تعبيره.