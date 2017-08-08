الشرطة الإسرائيلية تحقق مع وزير الداخلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قالت الشرطة الإسرائيلية إنها حققت اليوم الثلاثاء، وعلى مدى عدة ساعات، مع وزير الداخلية، أرييه درعي دون الافصاح عن معلومات مفصّلة بشأن فحوى التحقيقات.

وقالت الناطقة بلسان الشرطة الإسرائيلية، لوبا السمري “حققت الشرطة وعلى مدار ساعات طويلة منذ الصباح وحتى مساء اليوم مع وزير الداخلية ارييه درعي وذلك استمرارا للتحقيقات، التي تجريها الشرطة بشأنه”.

وأضافت في بيان ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “تجري التحقيقات بالتعاون بين الشرطة وسلطة الضرائب وسلطة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لوزارة العدل، بمرافقة واشراف المستشار القضائي للحكومة”.

وتابعت “لا يمكننا حتى هذه المرحلة الإفصاح عن أي تفاصيل بشأن التحقيقات الجارية”.

ومن جهتها، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن أرييه درعي يخضع للتحقيق مع زوجته يافا في شبهات”الإحتيال، اساءة الإئتمان وتبييض الأموال”.