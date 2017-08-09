البابا: لا للمجازر بدور العبادة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وجه البابا فرنسيس نداء، في ختام لقاء الاربعاء العام بقاعة البابا بولس السادس بالفاتيكان، مطالبا بـ”وقف كل أشكال الكراهية والعنف وعدم تكرار جرائم مخزية ترتكب في أماكن العبادة، حيث يجتمع المؤمنون للصلاة”.

وقال البابا انه يشعر بـ”حزن عميق للمجزرة التي وقعت يوم الأحد الماضي في نيجيريا، داخل إحدى الكنائس، حيث تم قتل الأبرياء”.

ووفق مصادر إعلامية، فقد لقي عشرة أشخاص على الاقل مصرعهم إثر اطلاق نار داخل كنيسة في بلدة بجنوب شرق نيجيريا الأحد الماضي، في حادثة استبعدت الشرطة الدوافع الإرهابية، مرجحة نشوب خلاف بين سكان البلدة .