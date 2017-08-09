عريقات: على المجتمع الدولي تثبيت خيار الدولتين على حدود 1967

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أريحا – دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم، “الإدارة الأمريكية خاصة والمجتمع الدولي عامة إلى تثبيت خيار الدولتين على حدود 1967 وإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف النشاطات الاستيطانية كافة”.

وشدد عريقات على أن “مفتاح السلام والامن والاستقرار والانتصار على الإرهاب والتطرف في منطقة الشرق الأوسط يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة (القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأمن، والأسرى) استناداً إلى القرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة”.

جاء ذلك أثناء لقاء عريقات مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام فرناندو جنتليني، والمبعوث السويدي لعملية السلام بيير أورنيوس، والمبعوث السويسري لعملية السلام رونالد ستنيانجر، والقنصل الأمريكي العام دونالد بلوم، كل على حدة.

وفي الشأن الفلسطيني، أكد عريقات على أن “إزالة أسباب الانقسام تبدأ بقيام حركة حماس بحل اللجنة الإدارية الحكومية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مسؤولياتها وصلاحياتها كافة استناداً إلى القانون الأساسي والقبول بإجراء الانتخابات العامة”.