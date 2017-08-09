الداخلية الإيطالية: استمرار وتيرة تراجع أعداد المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- آظهرت بيانات لوزارة الداخلية صدرت الاربعاء استمرار وتيرة تراجع اعداد المهاجرين غير النظاميين الذي يصلون بحرا إلى التراب الإيطالي منذ أسبوع إلى الآن، مفيدة بأن ذلك ساهم في انخفاضهم هذا العام مقارنة بالعام المنصرم بمعدل تجاوز الـ3 بالمائة.

وعزت هذا التراجع إلى انخفاض الوافدين خلال شهر تموز/يوليو الماضي، (من 23552 إلى 11459) وذلك على الرغم من أن أرقام المهاجرين في الأشهر الستة الأولى من هذا العام فاقت تلك المسجلة في الأشهر المماثلة من العام الماضي.

وبناء على هذه البيانات، فقد وصل إلى البلاد 96 ألف و845 مهاجر في الفترة من مطلع كانون الثاني/يناير من العام الحالي إلى صباح اليوم الأربعاء، مسجلين بذلك انخفاضا بنسبة 3.47 بالمائة، مقارنة بنفس المدة من العام المنصرم حيث تم توثيق وصول 100 ألف و28 شخص.

وأشارت الداخلية الإيطالية إلى أن الموجة الأكبر من الوافدين منذ بداية العام تم تسجيلها في يوم 25 تموز/يوليو الماضي بوصول ألف و28 مهاجر.