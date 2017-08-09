مجموعة الخضر الأوروبية تنتقد إيطاليا لـ”تجريمها” عمل منظمات إغاثة المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي عن “استياءها وقلقها” تجاه قيام السلطات الإيطالية بـ”تجريم” المنظمات غير الحكومية، التي تقوم بعمليات انقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.

وطالبت المجموعة في بيان صدر عنها اليوم السلطات الإيطالية بإجراء “مراجعة عاجلة” لبعض مواد مدونة السلوك المثيرة للجدل.

واعتبر أعضاء مجموعة الخضر أن محتوى مدونة السلوك “يتناقض بطرق مختلفة مع القواعد الدولية الحالية لعمليات الإنقاذ في البحر، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنع المنظمات من نقل المهاجرين من قارب إلى آخر”.

كما نبهت المجموعة البرلمانية إلى “خطورة ما ورد في مدونة السلوك الإيطالية، خاصة اشتراطها وجود أفراد شرطة مسلحين على متن قوارب المنظمات غير الحكومية”.

وأفادت المجموعة أنها بصدد إجراء مباحثات مع باقي المجموعات البرلمانية وكذلك المفوضية الأوروبية من أجل” إقناعها بسحب دعمها لمدونة السلوك الإيطالية”.

وجاء في بيان مجموعة الخضر” ليس هناك غزو للمهاجرين في إيطاليا ولا حتى في أوروبا ككل، فالحملات الإخبارية الزائفة هي التي تؤثر على الرأي العام”.

وطالبت مجموعة الخضر السلطات الايطالية بـ”الكف عن تجريم أولئك الذين يحاولون تقديم المساعدة في غياب إجراء فعالة من قبل كافة الدول والمؤسسات الأوروبية”.